НАБУ: есть доказательства преступной деятельности более 30 судей

На протяжении двух лет от начала первых расследований детективы Национального антикоррупционного бюро чаще всего разоблачают коррупцию в государственном секторе и судебной ветви власти.



Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник во время презентации ежегодного опроса Американской торговой палаты на Украине (ACC) о восприятии уровня коррупции на Украине, сообщает пресс-служба НАБУ.



"Мы задокументировали преступную деятельность свыше 30 судей - это больше, чем за шесть лет до начала работы бюро", - подчеркнул Сытник.



По результатам опроса, 71% респондентов считают, что суды - наиболее коррумпированные государственные органы. Более половины опрошенных убеждены в том, что шагом, который Украина должна сделать для достижения прогресса в борьбе с коррупцией, является создание Антикоррупционного суда.



В опросе говорится, то НАБУ считают самым эффективным органом среди антикоррупционных институтов Украины 50% участников ежегодного опроса. При этом количество представителей бизнеса, убежденных в эффективности деятельности Бюро, выросло по сравнению с прошлым годом на 4 процентных пункта.



В ведомстве отметили, что опрос о восприятии коррупции проводился анонимно четвертый год подряд среди представителей компаний-членов Американской торговой палаты на Украине (ACC) - общественной неприбыльной организации, которая работает на Украине с 1992 года.



Результаты исследования базируются на оценке восприятия ситуации международным бизнес-сообществом. В этом году в опросе приняли участие 184 респондента, 80% из которых представляют международный бизнес на Украине.

