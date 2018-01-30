ООН включила Украину в перечень стран с дефицитом продовольствия

В связи с военными действиями на Донбассе, Украина вошла в список из 16 стран в которых отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия из-за военных конфликтов. Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), подготовленной для Совета безопасности ООН.

Как отмечается в отчете, ситуация с продовольственной безопасностью в пострадавших от конфликтов странах продолжает ухудшаться, поэтому гуманитарные усилия по оказанию пострадавшим общинам помощи с продовольствием и поддержки средствами к существованию остаются крайне важными.



Доклад о продовольственной безопасности охватывает 16 стран: Афганистан, Бурунди, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ирак, Ливан (о сирийских беженцах), Либерию, Мали, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирийскую Арабскую Республику, Украину и Йемен, а также район озера Чад.



В половине из этих стран и территорий, отмечается в отчете, четверть или больше населения сталкивается с кризисом или высоким уровнем угрозы голода, по международной шкале продовольственной безопасности МПК.



В частности, указано, что в Йемене эта проблема касается 60% населения (17 млн человек), в Южном Судане - 45% (4,8 млн человек), Сирии - 33% (6,5 млн человек), Ливане отношении сирийских переселенцев - 33% (1,9 млн человек), Центральноафриканской Республике - 30% (1,1 млн человек), Украине (восток страны) - 26% (1,2 млн человек), в Афганистане - 25% (7,6 млн человек), Сомали - 25% (3,1 млн человек).



Что касается цифры в отношении Украины, уточняется, что речь идет о восток страны, где, как отмечается, около 26% людей из неконтролируемых районов и 15% населения из контролируемых правительством районов в пострадавших от конфликта в Донецкой и Луганской областях были умеренно или серьезно не обеспечены продовольствием по состоянию на июнь 2017 года.



При этом указано, что это далеко не единственные страны, в которых зафиксированы причины для беспокойства по поводу продовольственной безопасности.

