Волкер выразил надежду на скорейшее возвращение российских офицеров в СЦКК

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в ходе телефонного брифинга заявил, что надеется на скорейшее возвращение российских представителей в СЦКК.



"Я надеюсь, что вопрос возобновления участия российских офицеров (в СЦКК — ред.) будет решен как можно скорее", — сказал Волкер.



Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

