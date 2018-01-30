Украина стремительно стареет

Украина входит в тридцать самых старых стран мира по доле населения в возрасте от 60 лет. В 2015 году соответствующий показатель составлял 21,8%, а доля людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. В соответствии с национальным демографическим прогнозом до 2025 года, доля населения старше 60 лет составит 25% общей численности населения, а в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, в 2030 году - более 26% и более 20% соответственно.

"Основные вызовы связанные со старением на Украине - это те, которые касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы здравоохранения, развития социальных и образовательных услуг", - сообщили в министерстве.



Ранее сообщалось, что численность населения Украины может сократиться до 2050 года на 6,6 миллионов человек. Этот прогноз был представлен в отчете "Перспективы мирового народонаселения" за 2017 год. Причиной такого снижения количества населения является низкая рождаемость.

