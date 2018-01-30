Левочкин: новым президентом Украины может стать кандидат от оппозиции

Кандидат в президенты Украины от Юго-Востока страны имеет реальные шансы на победу на выборах в 2019 году. Такое мнение выразил заместитель главы фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Сергей Левочкин в интервью газете "Сегодня", опубликованном в понедельник.



"Кандидат "Оппозиционного блока", я бы даже условно назвал его кандидатом Юго-Востока, даже без избирателей Крыма и Донбасса, которые традиционно нас поддерживают, имеет шансы на победу", - заявил депутат.



Он заверил, что "Оппозиционный блок" однозначно примет в них участие, однако не уточнил имя кандидата, указав, что баллотироваться будет "тот, у кого будут самые высокие шансы на победу". Левочкин добавил, что решение бороться за кресло главы государства "для себя еще не принял".



Кроме того, он заверил, что "Оппозиционный блок" примет участие также в парламентских выборах в 2019 году, причем возможно, в союзе с другими политическими силами. "Я поддержу те политические силы, которые будут выступать за мир и развитие. Главное, что нужно стране, - это мир. Поэтому все должны объединиться вокруг этой идеи не только в процессе избирательной кампании, но что самое главное - после окончания. Как президентской, так и парламентской", - подчеркнул Левочкин.



Депутат утверждает, что "по нашим опросам, за принципы и цели "Оппозиционного блока" готова проголосовать треть украинцев". Для победы, по его словам, "важно объединить все здоровые силы, которые смогут защитить интересы избирателей Центра и Юго-Востока". Он также отметил, что надеется в новом украинском парламенте увидеть "новую коалицию, которая будет выступать с мирной повесткой развития страны".



Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, глава государства избирается на пять лет. Нынешний президент Петр Порошенко был избран в 2014 году, набрав 54,7% голосов избирателей. 25 января он заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в избирательной кампании, которая начинается осенью этого года. Выборы в Верховную раду Украины 9-го созыва пройдут 27 октября 2019 года.

