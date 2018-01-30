Warner Bros. снимет продолжение "Сияния"

Студия Warner Bros., воодушевленная успехом "Оно", собирается экранизировать роман Стивена Кинга "Доктор Сон", который является продолжением культового "Сияния". Режиссером проекта назначен Майк Флэнаган, на счету которого уже есть фильм по роману "короля ужасов" - "Игра Джеральда".



По данным Deadline, Флэнаган собирается сам продюсировать проект - вместе с Тревором Мэйси и Джоном Бергом. Первый вариант сценария написал Акива Голдсман, но Флэнаган решил его переработать. Предполагаемая дата премьеры и исполнители главных ролей пока держатся в секрете.



Роман "Доктор Сон" рассказывает о жизни повзрослевшего Дэнни Торранса, сына писателя, который сошел с ума в отеле. Он становится волонтером в нью-йоркском хосписе и знакомится с девочкой, которая, как и он, наделена таинственным даром.



Фильм "Сияние" по одноименному произведению Кинга с Джеком Николсоном в главной роли был снят в 1980 году и признан классикой жанра хоррор - несмотря на то, что сам писатель остался им недоволен.





