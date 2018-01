Кэрри Фишер посмертно награждена премией "Грэмми"

Кэрри Фишер спустя год с лишним после смерти завоевала свою премию "Грэмми". Актриса, прославившаяся ролью принцессы из "Звездных войн", получила приз на юбилейной, 60-й церемонии вручения наград за книгу воспоминаний "Дневники принцессы".



Эта книга, которая вышла незадолго до смерти Фишер, в 2016 году, позволила читателям узнать ранее неизвестные подробности о происходившем на съемочной площадке первого фильма франшизы. Актриса откровенно рассказала о своих переживаниях, в том числе о том, как складывались ее отношения с Харрисоном Фордом, напоминает The New York Daily News. В погоне за "Грэмми" Кэри Фишер удалось обойти таких конкурентов, как Брюс Спрингстин, Шелли Пейкен и Марк Руффало.



Это была вторая номинация Фишер на "Грэмми". Она была представлена на премию в той же категории "Лучший словесный альбом" в 2009 году с другой книгой мемуаров "Чтоб вам так пить".



Актриса скончалась 27 декабря 2016 года, спустя четыре дня после того, как впала в кому на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. В Англии она участвовала в турне в поддержку "Дневников принцессы".



Еще одну посмертную "Грэмми" в категории "Лучшее сольное рок-исполнение" присудили канадскому писателю, поэту и музыканту Леонарду Коэну. Он был награжден за песню You Want It Darker, объявила в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.