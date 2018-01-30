Вегетарианская диета негативно отражается на уровне интеллекта

Согласно новому исследованию, отказ от молочных продуктов чреват снижением IQ на 13 пунктов. Эксперты опасаются, что рост числа молодых людей, решивших стать вегетарианцами, окажет серьезное влияние на здоровье будущих поколений. Специалисты отметили: уровень интеллекта зависит от количества йода, поступающего с пищей. Недостаток йода во время беременности может привести к негативным последствиям для будущего ребенка, рассказывает The Deccan Chronicle.



Диетолог Хелен Бонд говорит, что все больше молодых людей делает выбор в пользу растительных диет. Некоторые отказываются от молочных продуктов, задумываясь об экологии, а другие - из-за медицинских противопоказаний. Одним из основных источников йода в нашем рационе являются молочные продукты. Рыба, яйца и даже домашняя птица не позволяют в полной мере восполнить запас йода в организме.



Ученые из Университета Суррея оценили уровень йода в 47 различных молочных продуктах, включая соевое, кокосовое, миндальное, рисовое и овсяное молоко. Везде количество йода было минимум на два процента ниже, чем в коровьем молоке. Между тем, этот элемент необходим для правильного функционирования щитовидной железы.

