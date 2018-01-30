Украине нужно как можно скорее обновить состав ЦИК - посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (JudithGough) отмечает важность обновления состава Центральной избирательной комиссии в Украине в кратчайшие сроки.



"Необходимо как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины и обеспечить соответствующий политический баланс. Это важно для доверия к избирательным процессам в Украине ", - написала Дж.Гоф в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.



Как сообщалось, 23 января 2018 года П.Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, а также подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИК в связи с завершением срока их полномочий. 24 января П.Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления о назначении членами ЦИК 14 кандидатов.



У 12 из 15 членов ЦИК срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного члена ЦИК - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИК были назначены в апреле 2014 года.



Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента, срок полномочий - 7 лет.

