Биткоин дешевеет на новостях из Японии

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин во вторник, 30 января, падает в цене. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.



По состоянию на 11:00 биткоин дешевел на 1,79%, до 11 138 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 3,27%, до 10 990 долларов, на GDAX – на 1,35%, до 10 950 долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,83%, до 10 950 долларов.



Другие популярные криптовалюты также демонстрируют негативную динамику.



Так, Ethereum дешевела на 1,18%, до 1180 долларов, Bitcoin Cash - на 2,02%, до 1643 доллароа, Ripple - на 4,4%, до 1,27 доллара.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 559 млрд долларов. На долю биткоина приходится 33,5% всего рынка.



Таким образом трейдеры реагируют на сообщение об ужесточении контроля над рынком цифровых валют после кражи с японской криптовалютной биржи Coincheck.

