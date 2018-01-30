"Больше, чем предупреждение" - Данилюк о "кремлевском списке"

Публикация Минфином США списка представителей российской власти и приближенных к ней олигархов, которые могут попасть под санкции, является подтверждением уверенной последовательной позиции всей американской администрации, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.



"Это больше, чем предупреждение - это еще один шаг, который должен побудить Россию прекратить вмешательство в демократические процессы в различных странах мира и прекратить войну в Украине", - написал глава украинского Минфина на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что санкции - это один из самых эффективных и действенных методов воздействия на Россию.



Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях "кремлевский список" в рамках, в него вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Леонид Федун, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Александр Мамут, Юрий Мильнер, Алексей Мордашов, Михаил Прохоров, Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков.



Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.



Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.



В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц. Отдельной его частью является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.



Администрация США 29 января должна была передать в Конгресс доклад о политиках и бизнесменах, тесно связанных с российскими властями. Минфин должен оценить последствия различных ограничительных мер в отношении членов этого списка.



Включение в список пока не означает распространение на включенных в него лиц каких-либо конкретных санкций. Однако эксперты считают, что включение в список может сократить доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами, так как многие кредитные организации будут видеть в персонах из доклада фактически подсанкционных лиц.



В то же время индексы МосБиржи и РТС даже несколько выросли после появления "кремлевского списка", а финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив назвал публикацию списка без введения новых санкций "пшиком".

