Украина не получит транш МВФ в первом квартале - НБУ

Украина не сможет получить транш от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года. Об этом в интервью Сегодня заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. По его словам, прогнозировать перспективы сотрудничества с МВФ достаточно сложно.



"Официальный прогноз, который мы озвучили в октябре, – что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале – уже нереалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы", – заявил Сологуб.



Также он подчеркнул, что сотрудничество Украины с МВФ остается крайне важным для экономики.



"Сотрудничество с МВФ очень важно для Украины для того, чтобы безболезненно пройти период 2018-2019 годов. Передышка по выплате внешних долгов, которую Украина получила после проведения реструктуризации, заканчивается скоро. И чтобы обеспечить беспроблемное прохождение через период пиковых внешних выплат и при этом продолжать генерировать экономический рост, нужны внешние поступления. И это не только деньги от Международного валютного фонда. Деньги МВФ являются "знаком качества" для других международных доноров, для частных инвесторов", – пояснил Сологуб.

