Песков назвал ситуацию с публикацией "кремлевского доклада" США беспрецедентной

Обнародование "кремлевского доклада" Минфином США может нанести ущерб реноме российских политиков и бизнесменов, однако о возможных ответных мерах можно будет говорить только после анализа документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



На вопрос, означает ли публикация этого списка фактически разрыв отношений с США и готовят ли в Кремле ответный список, Д.Песков ответил: "Чтобы ответить на ваши вопросы, сначала нужно этот список проанализировать, поскольку ситуация достаточно беспрецедентная".



"С одной стороны, в тексте есть огромное количество оговорок относительно того, что никоим образом не является санкциями и ограничениями, а с другой стороны, придание публичности максимально возможному списку всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме наших предприятий, предпринимателям, политикам, членам руководства", - сказал Д.Песков.



По его словам, "необходим анализ, не первый день мы живем в условия агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно придаваться эмоциям, сначала нужно все понять, а потом уже сформулировать свою позицию".

