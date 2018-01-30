В Украине объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по Украине на вторник, 30 января объявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, 30 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.



Также ГСЧС предупреждает о значительной лавиноопасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.



"30 января, в связи со снегопадом и метелями, в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.



Кроме того, ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках бассейна Сяна, Днестра и Западного Буга 30-31 января.



Возможно также разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

