«Запрысяження» и дисциплина

Люто приветствую «запрысяження» «Национальных дружин». Когда люди начинают ходить строем в одинаковой форме, да еще и добровольно помогать полиции в борьбе с нехорошими проявлениями – это однозначно плюс. Дисциплина, порядок и строй – вот что делает нас по настоящему европейской державой, которая железной рукой диктует свою непреклонную волю миру. Несколько раз пересматривал видео, снятое служебным дроном «Национального корпуса» (праматерь «Национальной дружины»). До слез! Знаете, такая гордость сразу появилась за марширующих патриотов, буквально на глазах отсекающих цепкие щупальца «русского мира».



Единственное замечание – язык им надо подучить. Мову. Понимаю, пока еще трудно идет процесс украинизации даже в передовых батальонах нации. Но, ребята, надо поднапрячься. Вы плакатики, развешенные на всех станциях метро читали? «Розмовляй украинською, це пытання национальнои безпекы». Подчеркну: национальной безопасности! Да, с кричалками типа «СУГС» пока все вроде хорошо. Но как только начинается живое общение на тему «чей Крым», сразу же вылезает наружу путинское зомбирование. Так не пойдет. Надо решительно рубить щупальца, думать по-украински и днем и, что немаловажно, ночью.



Тут некоторые отщепенцы, начитавшись Булгакова и других запрещенных авторов, издевательски сравнивают «дружину» Билецкого-Авакова с ДНД. «Савецкие дружинники», культ которых насаждает по выходным кремлевский канал «Интер» с помощью демонстрации антиукраинского фильма «Операция «Ы». Даже буквы такой в нашем алфавите нет! Это во-первых. Во-вторых, к чему фраза «а где бабуля?». Непонятно, но явно попахивает российской пропагандой.



Сегодня как никогда важно поддерживать четкий и однозначный порядок на улицах. Прихвостни Москвы распоясались. Вчера в Киеве было сразу две перестрелки с использованием огнестрельного оружия.



Особенно эффектно выглядит мочилово комиссара в кожанке с торбой, полной соломы. Все в полном соответствии с исторической действительностью, конструируемой в НИИ имени Вятровича-Альцгеймера. А так и было. Все комиссары были «жидами» (общепринятый среди львовских интеллектуалов-исследователей термин) и носили с собой сено для истязания патриотов нации

В Чугуеве будет «Репинский плэнэр», в селе Шаровка – «Культурный хакатон», а в Остроге (Ровенская область) и вовсе начнется «Культурный Барбакан». Чем отличается «культурный Барбакан» от «культурного хакатона»? Вот вопрос, который сведет с ума кремлевскую разведку

Явно идет раздел сфер влияния в игровом бизнесе и других областях криминального влияния Путина. Полиция не справляется с разгулом. И тут бац! «Все на землю, «Национальная дружина», пройдите тест на знание новейшей истории Украины». Звучит? Поэтому чем больше колонн в центре европейской столицы, тем лучше. Когда нация марширует, она по определению становится сильнее. Начинает интересоваться своей историей. Не той, которую нам веками подсовывали хитрые «москали», а настоящей, с высадкой шумерских космонавтов на планеты Солнечной системы. Или даже на Тау Кита. Почему бы нет?Главное здесь – реконструкция. Чтобы отсталая биомасса, запутавшаяся в щупальцах кремлевского информационного спрута, могла наглядно видеть правду. Наконец-то наметились определенные подвижки в этом деле. Имею в виду реконструкцию битвы киборгов из Крут с большевистскими ордами на станции метро Арсенальная. Эпично, красиво и познавательно. Особенно эффектно выглядит мочилово комиссара в кожанке с торбой, полной соломы. Все в полном соответствии с исторической действительностью, конструируемой в НИИ имени Вятровича-Альцгеймера. А так и было. Все комиссары были «жидами» (общепринятый среди львовских интеллектуалов-исследователей термин) и носили с собой сено для истязания патриотов нации. Инсценировка великой битвы под Крутами на фоне «Арома-кафе» и европейского автоматического туалета с бабушкой-ботом внутри – дело полезное и нужное.Наша идеология начинает широко шагать по планете. Все, наверное, заметили, что в загибающейся под санкциями России уже скачут. Пока прыгает подрастающее поколение, которое наиболее восприимчиво к достижениям нашего майдана. Да, у них нет права голосовать на выборах Путина, но годика через два-три появится новая электоральная сила. Они там и не заметят, как появятся проспекты имени Немцова, площади «говорящих лошадей» и совершенно новая версия победы Украины во второй мировой войне при посильной помощи союзной Германии.Из всех искусств для нас важнейшей является реконструкция! Ну и увеличение квоты на мову до 104 процентов. Пусть как хотят, так и выкручиваются, с..ки. Нет достаточного количества исполнителей? Сами на баяне исполняйте. «Мытци», б..ть. Все норовят на гастроли в страну-агрессор свалить. Ничего, скоро будут строем ходить. Однозначно. Нация крепнет. Про стартапы слышали? Украина опередила всех. Платформа Product Hunt Golden Kitty Awards (не знаю, что это такое, но звучит изысканно круто) вручило премию национальному стартапу Petcube Bites в престижной номинации «Самый странный продукт». Эксперты платформы так и не сумели определить, что это за х..ня и как она работает. И работает ли вообще. Поэтому украинский стартаповский производитель уверенно обогнал самого Илона Маска. Глотай пыль, марсианин хренов! Нация начинает раскрывать свой потенциал.Глава Национального банка Валерия Гонтарева (до сих пор числится на этой должности) интимно заявила, что тоже собирается заниматься «стартапами». Мы скоро с Валеркой завалим ЕС качественными и очень полезными товарами. Они там наши кластеры и агрохабы неделю отрыгивать будут. Вы последнее распоряжение правительства Гройсмана читали? Сумасшедшие деньги выделяются на финансирование восьми глобальных стартапов в малых городах нации. Там пока еще нет «Национальных дружин» и дорог, но движуха началась! В Чугуеве будет «Репинский плэнэр», в селе Шаровка – «Культурный хакатон», а в Остроге (Ровенская область) и вовсе начнется «Культурный Барбакан». Чем отличается «культурный Барбакан» от «культурного хакатона»? Вот вопрос, который сведет с ума кремлевскую разведку.Так, со стартапами разобрались, очертили роль и место «национальных дружин» в структуре карательных органов нации, а также упомянули об искусстве реконструкции. Что дальше? А дальше надо тесно сплачиваться вокруг «Национальных дружин», делать массовое «запрысяження». Иначе мы не выиграем информационную войну с «империей зла».