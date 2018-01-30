Закон о медреформе вступил в силу

Сегодня вступил в силу Закон Украины "О государственных финансовыж гарантиях медицинского обслуживания населения". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН. "Подготовительный этап внедрения медицинской реформы продолжается еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения", - отметили в Минздраве.



Отмечается, что идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины, которая будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. Теперь в Минздраве смогут объявить конкурс на должность главы НСЗУ и двух его заместителей. Планируется, что к июлю служба уже начнет работу.



Также начался процесс автономизации медучреждений - преобразование медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из госбюджета.



Для вхождения в реформу заведения первичной медицинской помощи должны избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, и привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с табелем технического оснащения.



Украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними Декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписания деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

