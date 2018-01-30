Количество киберпреступлений с платежными картами выросло на 70%

В 2017 году, количество киберпреступлений, связанных с платежными картами выросло на 70% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил во время пресс-брифинга, посвященного противодействию кибермошенничеству с платежными инструментами в Украине, представитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Максим Войлак, передает корреспондент УНН.



"В прошлом году мы зафиксировали 3 820 киберпреступлений, из них 1 330 - связанные с платежными карточками. Это на 70% больше, чем в 2016 году", - отметил он.



По его словам, самыми распространенными видами преступлений являются: скимминг (считывание мошенниками информации, содержащейся на магнитной ленте карточки), вирусное заражение терминалов, несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.

