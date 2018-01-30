Вымираем тупыми?

Я как-то сразу понял: этот тяжелый по содержанию текст писать легко. Нужно просто проанализировать цифры украинского Госстата о доходах населения, сопоставить с другими данными об уровне жизни и посмотреть, что из этого получилось, если все установить причинно-следственные связи. Обычная работа для мало-мальски умного или хотя бы грамотного человека, который понимает, что если, например, человеку не давать денег, то у него, у человека, денег и не будет. А не будет денег, то не будет и всего остального. Мне кажется, понятно даже спикеру Рады Андрею Парубию...



...Или премьер-министру Владимиру Гройсману. Ну, и всем остальным, кто выше или ниже на иерархической лестнице наблюдает за тем, что «мыздобулы». Особенно за последние годы, когда, по словам этих «лестничных», Украина «сягнула нэбувалых высот». И почти уже пробила дно, активно роясь в донном иле в поисках выхода. В ад, наверное...



Но вернемся к цифрам. Следите, пожалуйста, за логикой, и связи станут понятнее. Упомянутый Госстат Украины обрадовал свеженьким: общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине в 2017 году возросла на 32,2% и на 1 января 2018 года составила 2,368 млрд. грн. И это притом, что в прошедшем декабре эта цифирь страшно радовала Вову Гройсмана: в этом месяце задолженность сократилась на 8,3%. А виноват в этом -- а шоб никто и не сомневался! – президент... России Владимир Путин, который, как известно из закона о реинтеграции Донбасса, напал. Вместе с боевыми бурятами и удмуртами. Потому как к началу января 2018 года более, чем три четверти суммы задолженности приходилось на промышленность -- 79,9%. Это, конечно, на тех предприятиях, которые еще шевелились под путинским игом и стремились по пути, к указанному Соглашением об ассоциации с ЕС. При этом почти половина суммы задолженности сформирована, ясное дело, в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях. И чтобы никто и не сомневался...



При этом Украина, как известно, провела успешные 144 реформы. И практически уже угнездилась в европейском лоне, открывшим перед Украиной свои створки по безвизу. Во всяком случае, Госстат уверенно показывает: те отрасли украинской экономики «убиты», там и нет задолженности по зарплатам. Схема проста до чертиков: нет предприятий – нет работающих, а значит, и зарплату платить некому.



Госстат Украины обрадовал свеженьким: общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине в 2017 году возросла на 32,2% и на 1 января 2018 года составила 2,368 млрд. грн. И это притом, что в прошедшем декабре эта цифирь страшно радовала Вову Гройсмана: в этом месяце задолженность сократилась на 8,3%. А виноват в этом -- а шоб никто и не сомневался! – президент... России Владимир Путин

«Половина области работает в России.... Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», -- признался Москаль. А потом, чтобы его видимо, не обвинили в сепаратизме, добавил: «Мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают

Чтобы никто этого не читал, не сопоставлял, не анализировала и вообще не заморачивался поисками тех, кто в сложившейся ситуации виноват, мудро решено, что население надо активно отуплять и дебилизировать. Изгнать, так сказать, из жизни украинцев этот образ «совка – самой читающей страны в мире». И ведь получается, черт возьми, получается!

И, конечно же, в таких максимально благоприятных условиях нет и задолженности по зарплатам. Более того, если все что-то тянуть из бюджета и разворовывать потихоньку среди «своих», то можно вообще показывать либо «ликвидацию задолженности» либо вообще «рост зарплат». И это у нас запросто. Вот, к примеру, активно умерщвляется фиговая «савецкая медицина», а при хорошей (имени Ульяны Супрун по кличке «Доктор Смерть») когда, как известно, «деньги пошли за пациентом», и задолженность по зарплате сократилась на 66,7% (до 14,738 млн. грн.). Убивается образование, сокращается количество школ, вузов и прочих учебных заведение, разгоняются на фиг преподаватели и учителя – задолженность по зарплате упала на 65,2% (до 4,464 млн. грн.). Прибиваем культурку и развлечения -- на 50,8% (до 1,665 млн. грн.). И дальше – все по той же схеме: зачем платить тем, кого нет, когда «положенное» можно украсть или вообще разворовать подчистую?И это я ведь просто так интересуюсь. Меня нельзя заподозрить в том, что я не верю в успех реформ. Я почти 30 лет занимаюсь украинской политической журналистикой, я реформаторов-рыночников спинным мозгом чую, отличаю от нереформаторов-ретроградов на раз и могу сказать: таких, как сейчас, во последние почти четыре года, в Украине еще не было. Размах, смелость, раскованность, жадно.., ой, извините, это я что-то не туда пошел. А вот и Госстат: промышленность еще не добил.., пардон, недореформировали, и задолженность в ней сократилась всего на 7,2% и составила 1,844 млрд. грн. Сравните с цифрами там, где уже все лежит, и вы сами поймете разницу...И вот еще немножко о том, как успешные реформы помогают борьбе с задолженностью по зарплатам. Если разогнать людей, претендующих на работу и, ясное дело, на зарплату, то ничего и платить не надо и задолженность, если таковая имеется, исчезнет сама. Госстат уверят, что в прошлом году резче всего задолженность сокращалась в Закарпатской (на 76,5%), Черновицкой (на 54,5%), Тернопольской (на 51,3%), Волынской (на 44,2%), Ивано-Франковской (на 42,6%). И знаете, почему? А вот не буду отвечать: сами догадайтесь, кто и куда сдрыснул, если тот же путинский «Мордор» сообщает ехидно, что в нем работают от 3 до 4 млн. укров и ариев, не считая буквально недавно подваливших из «нэньки» шумеров.А глава Закарпатской области Украины Геннадий с характерной фамилией Москаль как-то заявил, что половина населения региона работает в России, где ценят украинских рабочих. И, судя по всему, не стараются сокращать задолженность по зарплатам, предварительно ее нарастив. «Половина области работает в России.... Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», -- признался Москаль. А потом, чтобы его видимо, не обвинили в сепаратизме, добавил: «Мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений». Хорошо сказал, Ирина Фарион чуть руки не травмировала, мысленно ему аплодируя. Но схема та же, что и при лдиквидации задолженности: нет людей – нет и сепаратистов. И патриотов тоже, правда, нет, но главное, как вы понимаете, – что нет «сепаров»...Ну, а когда нет денег, а шумерский молодняк нации пользуется или безвизом для нелегального мытья европейских нужников, или мордорской свободой передвижения для застройки Подмосковья и прочих «враждебных» регионов, то дома остаются лишь старики. И вот уже, по данным Минсоцполитики Украины, она уже входит в топ-30 самых «старых» стран мира по процентному количеству людей в возрасте 60 лет и старше. Их таких сегодня уже больше 22%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году численность таких людей старше 60 лет может составить 25%. Вы представляете эту нагрузку на национальный Пенсионный фонд! Вы представляете, какая там будет задолженность по пенсиям! Страшно представить. И хорошо, что у нас есть Ульяна «Доктор Смерть» со своим рулевым и начальником Вовой Гройсманом. Эти позаботятся и доведут-таки до конца медицинскую и пенсионную реформы...И проблески успеха в сокращении поголовья тех, кому надо платить зарплату (не говоря уже о пенсиях), уже есть, есть! И виноват опять, конечно же, Путин. Ибо якобы в связи с военными действиями на Донбассе, Украина вошла в список из 16 стран, в которых отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия из-за военных конфликтов. Это утверждает в своем пресс-релизе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП). Другими словами, жрать уже нечего, и скоро все это почувствуют. А кто первым? Правильно, старики и безработные, которым либо не платят пенсии и зарплаты, ибо в этом деле их коснулась задолженность, которая, несомненно, сокращается, но больше ждет, что они вымрут. И вымрут же! Ибо логика тут тоже железная: нет жрачки – наступает голод, а значит, и мрут все веселее.А если не верите, то гляньте в упомянутый выше пресс-релиз, подготовленный, между прочим, для Совбеза ООН. Он поручил обследовать 16 стран, включая Украину, и выяснил: с высоким уровнем угрозы голода уже реально сталкиваются Йемен (60% населения, 17 млн. человек), Южный Судан (45%, 4,8 млн. человек), Сирия (33%, 6,5 млн. человек), Ливан и сирийские переселенцы в нем (33%, 1,9 млн. человек), Центральноафриканская Республика (30%, 1,1 млн. человек), Афганистан (25%, 7,6 млн. человек), Сомали (25%, 3,1 млн. человек). Я извиняюсь, конечно, за столь много цифр. Но ведь и Украина «притулилась» в этом скорбном, в принципе, списке: ооновцы выяснили, что на воюющем юго-востоке Украины 26% его населения (1,2 млн. человек) по состоянию на июнь 2017 года были умеренно или серьезно не обеспечены продовольствием. И ведь не только юго-восток подвержен это проблеме: скоро жрать нечего будет и в других регионах Украины. И это ооновцы говорят...И результат для реформаторов и борцов с задолженностями просто прекрасен! Тот же Госстат доложился недавно, что численность населения Украины в период с января по ноябрь прошлого года уменьшилась на 181,5 тысяч человек. Потому что наблюдается повсеместное превышение количества умерших над количеством новорожденных: в Украине на 100 умерших – всего 64 новорожденных.Повторяю: прекрасный результат для министерства финансов и Пенсионного фонда: за 11 месяцев 2017 года в Украине умерли 525,8 тыс. человек, а родилось всего 336,4 тыс. человек. Конечно, стареем и вымираем. Но, как отчиталась по «Радио «Свобода» перед кураторами этого процесса руководитель управления по делам пожилых людей и предоставления соцуслуг Минсоцполитики Оксана Сулима, все идет по плану: «...Старение населения является мировым процессом. Количество пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из самых «старых» стран мира».При этом, по данным все того же Госстата, на 1 декабря прошлого года население Украины составляло 42,4 млн. человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма. Однако некоторые эксперты утверждают, что постоянное население Украины составляет сейчас 35 млн. (без учета Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов). А те, кто считает людей по количеству потребленного хлеба, вообще сходятся на цифре в 28 млн. жителей Украины. Но вы же читали про проблемы с продовольствием...И, конечно же, кто-то неверящий в успех 144 реформ может ужаснуться и даже вскричать, как какой-то путинец или сепар: «Это кошмар!». Но и это учтено на пути в Европу. Чтобы никто этого не читал, не сопоставлял, не анализировала и вообще не заморачивался поисками тех, кто в сложившейся ситуации виноват, мудро решено, что население надо активно отуплять и дебилизировать. Изгнать, так сказать, из жизни украинцев этот образ «совка – самой читающей страны в мире». И ведь получается, черт возьми, получается! Контроль за ввозом «враждебных» книг, заперты на альтернативную точку зрения в СМИ (особенно по ТВ), сокращение тиражей любой печатной продукции и – это главное! – безденежье уже привели к тому, половина украинцев за прошлый год не прочитала ни одной книги. Ни одной! Вот это результат! Как утверждает выяснившая это компания Research & Branding Group, гнилая интеллигенция, эти недобитки прошлого в очечках, еще пытаются что-то почитать (из них 57%), а вот уже прочие, со средним образованием, не забивают голову ерундой (31%).И что самое паскудное: чаще читают жители Востока и Центра страны (соответственно, 49% и 46%), в то время как в южных областях Украины – всего (34%). Западная Украина почему-то не охвачена и не отражена, но и так видите, откуда идет «зараза», -- от «сепаров», «ваты» и «колорадов». В отличии от Львова, где среди неубранных и воняющих биоотходов тем не менее живет чудесный Юрий Винничук, который считает Александра Пушкина и Михаила Булгакова «плагиаторами», коими не стоит забивать девственно патриотические головы ни укров, ни ариев, ни – тем более! – шумеров. А Вова Вятрович, а Лариса Ницой, а уже полусписанная в утиль близлежащего дурдома Ирина Фарион! Если их, этих маяки, освещающие украинский путь в Европу, приспособить к пропаганде 144 реформ и ликвидации любой задолженности, то все в этом деле будет хорошо. По принципу «меньше знаешь – лучше спишь». А сон, как известно, это младший брат смерти...