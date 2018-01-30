Apple вдвое сокращает производство iPhone X

Apple сократит производство iPhone X в связи с невысокими продажами в конце 2017 года. В частности, в I квартале 2018 года выпуск уменьшат с 40 млн до 20 млн устройств, сообщает со ссылкой на Nikkei ресурс Cnews.



Как отмечается, в I квартале 2018 г. компания Apple выпустит не 40 млн iPhone X, как планировала изначально, а всего 20 млн устройств этой модели. Apple уже поставила в известность поставщиков компонентов о своем решении.



Причиной сокращения производства стали неудовлетворительные продажи iPhone X в период перед новогодними праздниками на основных рынках, в том числе в Европе, США и Китае.



По данным исследовательской компании Canalys, продажа iPhone X в IV квартале 2017 г. составили 29 млн штук, причем 7 млн из них были реализованы в США.



Что касается моделей iPhone 8, 8 Plus и 7, то здесь производственный план будет осуществлен в полном объеме: в январе-марте 2018 г. Apple намерена выпустить около 30 млн таких устройств.



Поставщики компонентов iPhone X готовятся потерять в связи с этим поворотом событий "миллиарды долларов", утверждает Nikkei. Это согласуется с распространившийся несколько дней назад информацией, что компания Samsung Display уменьшает объем выпуска OLED-экранов, используемых в iPhone X. Фабрика по производству дисплеев A3, принадлежащая Samsung, снизила в январе 2018 г. объем выпускаемой продукции на 10% по сравнению с январем 2017 г. Это первый случай для Samsung, когда компания сокращает выпуск OLED-дисплеев.

