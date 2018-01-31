Глава профильного комитета Рады призвал законодательно разделить майнинг и криптовалюты

Глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко законодательно разделить майнинг и криптовалюты.



"До Революции Достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга, сейчас, после давления силовых структур, эта доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюты, так как майнинг - это вычисление", - сказал он, обращаясь к первому-вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в ходе встречи с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка в Киеве во вторник.



По его словам, украинские майнеры массово эмигрируют из Украины из-за давления правоохранительных органов. "Тогда как Канада создает оптимальные для майнинга условия. Наши ребята едут туда и инвестируют туда деньги", - отметил А.Данченко.



По словам С.Кубива, этот вопрос возможно решить в рамках разработки законопроекта.

