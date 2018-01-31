Минкульт РФ: символично, что Смерть Сталина снимали в Киеве

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает "символичным" тот факт, что некоторые сцены фильма Смерть Сталина снимали в Киеве. Об этом он во вторник, 30 января написал в Twitter.



"Как выясняется, английский фильм Смерть Сталина, показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался...в Киеве. Символично", - написал Мединский.



В чем именно заключается символичность, он не уточнил.



Напомним, 23 января Минкульт РФ отобрал ранее выданное прокатное удостоверение фильма Смерть Сталина. Фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 25 января. Ранее общественные деятели написали письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором просили временно отозвать прокатное удостоверение у фильма Смерть Сталина.

