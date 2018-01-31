Латвия требует от Украины исключить ее из списка офшоров

Министерство иностранных дел Латвии вручило Украине официальную ноту протеста из-за внесения страны в список офшоров. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.



Как отмечается, в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк и вручили ноту с требованием исключить Латвию из списка офшоров.



По словам Ринкевича, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.



Кроме того, над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.



Как известно, Украина в конце прошлого года включила Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рам

