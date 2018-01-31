К началу февраля в Украине похолодает

В ближайшие сутки, 31 января, на территорию Украины переместится порция более прохладного воздуха из Скандинавии, поэтому температура в большинстве областей несколько снизится, погоду с незначительными осадками будут определять атмосферные фронты, к тому же сохранится штормовой ветер.



Как сообщает Укргидрометцентр, в среду в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег, лишь в южных, днем и в западных областях - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на крайнем юге и в Закарпатье днем 3-8° тепла.



В Киеве - местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 31 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,1 градусов выше ноля в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 25,2 градусов мороза в 1954 году.



В четверг, 1 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных областях около 0°, на остальной территории 2-7° мороза, на востоке до 10° мороза; днем 1-6° тепла, в западных и южных областях 4-9° тепла, в восточных и в Сумской областях от 2° тепла до 2° мороза.



В Киеве ночью - без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

