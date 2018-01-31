Родные жертв MH17 выиграли суд против Гиркина

Суд в США вынес решение в пользу родственников катастрофы рейса MH17, которые судились с Игорем Гиркиным. Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма Zembla.



Теперь Гиркин обязан им выплатить компенсацию в сотни миллионов долларов США.



Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина.



Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн - по $20 млн каждому.



Кроме того, в сообщении говорится, что шанс действительно получить компенсации "равен нулю", так как Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.



Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Впрочем, этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.



"Дело не в деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.

