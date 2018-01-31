Ученые рассказали, как повысить вероятность рождения здорового ребенка

Греческие ученые выяснили, что средиземноморская диета повышает шансы женщины родить здорового ребенка. Их исследование опубликовано в журнале Human Reproduction.



Основные компоненты средиземноморской кухни — это фрукты, овощи, сыры и другие молочные продукты, орехи, рыба, оливковое масло. Проведено несколько исследований, результаты которых указывали на пользу этой диеты: например, утверждалось, что такой рацион укрепляет кости пожилых людей и улучшает работу мозга.



Как отмечается в пресс-релизе, в новом исследовании приняли участие 244 женщины, проходившие в этот момент процедуру экстракорпорального оплодотворения. Они заполнили анкеты, где указали, какие продукты ели в последние полгода. Получив опросники, ученые разбили участниц на три группы в зависимости от показателя MedDiet, который оценивает, насколько их диета близка к средиземноморской.



Выяснилось, что в группе с самыми низкими цифрами успешных беременностей было меньше, чем в остальных. Увеличение показателя MedDiet на каждые пять баллов (всего в шкале 55) повышало вероятность рождения здорового ребенка в 2,7 раза.



Ученые замечают, что для успешного зачатия важен и рацион мужчины: проведенные ранее исследования показывали, что та же средиземноморская диета улучшает качество семени.

