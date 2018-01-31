Ученые рассказали, как повысить вероятность рождения здорового ребенка

Ученые рассказали, как повысить вероятность рождения здорового ребенка

Греческие ученые выяснили, что средиземноморская диета повышает шансы женщины родить здорового ребенка. Их исследование опубликовано в журнале Human Reproduction.

Основные компоненты средиземноморской кухни — это фрукты, овощи, сыры и другие молочные продукты, орехи, рыба, оливковое масло. Проведено несколько исследований, результаты которых указывали на пользу этой диеты: например, утверждалось, что такой рацион укрепляет кости пожилых людей и улучшает работу мозга.

Как отмечается в пресс-релизе, в новом исследовании приняли участие 244 женщины, проходившие в этот момент процедуру экстракорпорального оплодотворения. Они заполнили анкеты, где указали, какие продукты ели в последние полгода. Получив опросники, ученые разбили участниц на три группы в зависимости от показателя MedDiet, который оценивает, насколько их диета близка к средиземноморской.

Выяснилось, что в группе с самыми низкими цифрами успешных беременностей было меньше, чем в остальных. Увеличение показателя MedDiet на каждые пять баллов (всего в шкале 55) повышало вероятность рождения здорового ребенка в 2,7 раза.

Ученые замечают, что для успешного зачатия важен и рацион мужчины: проведенные ранее исследования показывали, что та же средиземноморская диета улучшает качество семени.