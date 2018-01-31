ЦРУ считает, что от Китая больше угрозы, чем от России для США

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео считает Китай большей, чем Россия, угрозой для безопасности Соединенных Штатов. "Подумайте о масштабах двух экономик, - сказал он во вторник британской вещательной корпорации Би-би-си. - У китайцев гораздо больше возможностей для решения такой задачи (вмешательства в дела CША), чем у русских".



По словам главы ЦРУ, западные страны вместе могут сделать больше для противодействия китайским усилиям по оказанию влияния на Запад. "Мы можем наблюдать очень целенаправленные усилия с целью похищения американской информации, проникновения в США шпионов - людей, которые будут работать на правительство Китая против Америки", - продолжал он.



"Мы видим это в наших вузах, мы видим это в наших больницах и медицинских системах. Мы видим это во всей корпоративной Америке, а также в других частях мира... включая Европу и Великобританию", - добавил Помпео.

