Найдена неожиданная польза ботокса

Американские косметологи выяснили, что у ботокса есть неожиданный и полезный побочный эффект, сообщает Fashionista.



Инъекции препарата ботулотоксина (нейротоксина белковой природы, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum), широко известного как ботокс, снижают уровень выработки кожного сала в эпидермисе и устраняют жирный блеск, особенно заметный в так называемой T-зоне: на носу, подбородке и на лбу над бровями.



«Хотя этого способа избавления от избыточной жирности и маслянистого блеска кожи нет в рекомендации FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — прим. «Ленты.ру»), мы обнаружили, что это обычный побочный эффект при инъекциях, прописанных для борьбы с морщинами, — рассказал доктор Джошуа Цейхнер, директор по косметическим и клиническим исследованиям департамента дерматологии больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. — Также у пациентов снижается потливость в этих областях: поскольку мышцы лица парализованы инъекцией, они не сокращаются и не стимулируют сальные и потовые железы вырабатывать секрет».



По словам специалиста, в его практике появляется все больше пациентов в возрасте около 30 лет, жалующихся на избыточную жирность кожи, и неожиданный эффект ботокса может им помочь.

