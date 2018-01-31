Луценко: в этом году начнется суд над Захарченко и Якименко

В этом году начнется суд над бывшим главой Службы безопасности Украины Александром Якименко и бывшим главой Министерства внутренних дел Украины Виталием Захарченко в деле расстрела активистов на Майдане. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.



"Следовательно, этот год ознаменуется заочными делами не только над Януковичем, но и в отношении лиц, причастных к экономическим и общеуголовным преступлениям. В первую очередь, мы получили разрешение на заочное осуждение Януковича, Захарченко, Якименко - глав МВД и СБУ, соответственно, подозреваемых в даче заведомо незаконного приказа о расстреле мирных демонстрантов на Майдане. Поэтому ключевое дело, дело чести всей власти о наказании тех, кто организовал беспорядки против мирных демонстрантов, в этом году пойдет в суд", - сообщил Ю.Луценко.



По словам Генпрокурора, сейчас 280 причастных к насилию на Майдане уже находятся на рассмотрении в украинских судах. По большинству дел, у которых среднее и высшее звено причастных к криминальным действиям на Майдане, завершено расследование и пока ожидается разрешение судов на заочное осуждение.

