Агентству Reuters запретили освещение открытия Олимпийских игр в Южной Корее

Репортерам и фотокорреспондентам агентства Reuters запрещено освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр - 2018 в Южной Корее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию южнокорейского информационного агентства Yonhap.



Предполагаемый запрет связан с тем, что Reuters опубликовали фотографии с репетиции церемонии открытия Олимпиады, в частности репетицию зажжения олимпийского огня.



Таким образом Reuters нарушил правило согласно которому репетиция церемонии открытия держится в строгой тайне.



Организаторы Олимпиады сообщили, что будут строго карать СМИ за нарушение правил работы на играх.



В свою очередь представители Reuters извинились и сообщили, что фотографии были опубликованы по ошибке. Фотографии были удалены.

