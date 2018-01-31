Директор ЦРУ заявил о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс 2018 года

Директор ЦРУ Майкл Помпео считает, что Россия может вмешаться в проведение промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.



"Я определенно ожидаю, что они [россияне] продолжат пытаться делать это [влиять на выборы в США]. Но я убежден, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным", - ответил руководитель ЦРУ на вопрос корреспондента Би-би-си о гипотетическом вмешательстве России в выборы.



6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Гражданам страны предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 33 из 100 американских сенаторов. Помимо этого во многих штатах пройдут муниципальные и губернаторские выборы.



В настоящий момент в США проводится расследование в связи с приписываемым России вмешательством в президентские выборы 2016 года. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход этих выборов.

