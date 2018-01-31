Путин: сворачивать отношения РФ и США до нуля - это глупость

Россия пока воздержится от ответных шагов на публикацию "кремлевского списка", но ждать бесконечной сдачи позиций от РФ не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это полная глупость - сворачивать наши отношения до нуля. Мы ждали этого списка, не буду это скрывать. Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наше отношение к нулю. Но мы воздержимся пока от этих шагов", - сказал В.Путин на встрече с доверенными лицами.



Он назвал обнародованный Вашингтоном "кремлевский список" недружественным актом. "Это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом", - сказал В.Путин.



"Те, кто делают это (составляют списки), они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента", - отметил президент.



В.Путин привел в пример тот факт, что пока не было введено временное финансирование в США, американский президент не мог воспользоваться служебным самолетом, чтобы полететь в Швейцарию на международное мероприятие. "По медицине пытаются с ним спорить, по другим вопросам и по международной тематике, ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в США, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения", - сказал В.Путин.



Кроме того, президент РФ отметил, что сам не видел этот список, но с утра о пуб

