Смертельно опасная "игра" набирает обороты в Сети

В интернете стремительно набирает популярность новая смертельно опасная "игра" для подростков "Новый путь", цель которой – довести участника до самоубийства. На "флешмоб" обратило внимание издание "Вести".



После того как в интернете начали распространяться так называемые "группы смерти", в соцсетях стали внимательно следить за блокировкой сообществ на суицидальную тематику. Тем не менее злоумышленники находят способы втягивать детей в "игру" в обход запретов. Теперь для участия в смертельном "флешмобе" не нужно вступать в группы – вместо этого подростки общаются с помощью "позывных" и ассоциативных изображений. Они размещают у себя на страницах определенные картинки и хештеги, чтобы куратор мог распознать потенциальных участников. О том, что ребенок может быть вовлечен в суицидальную игру, может свидетельствовать картинка с красной пентаграммой на черном фоне.



Правила "Нового пути" ничем существенным не отличаются от печально известного "Синего кита": модератор дает "игрокам" задания, цель которых – довести человека до самоубийства. Подростков, в частности, заставляют наносить себе увечья и присылать куратору фото.



Найти и наказать организаторов "игры" практически невозможно, отмечается в статье. В большинстве случаев доказать причастность определенного лица к доведению до самоубийства нельзя.



"Это дело — утопия. Вычислить модератора очень сложно, а если и удастся, то почти невозможно доказать, что он и есть модератор. Кроме того, почти не доказуем факт попытки доведения до суицида. Если дело даже чудом попадет в суд, всех отпустят", — приводит издание слова директора лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко.



По информации издания, в украинском Реестре судебных решений было найдено несколько дел по статье "Доведение до самоубийства". Однако пока никого из их фигурантов не наказали.



Ранее в Сети активно распространилась смертельно опасная игра "Синий кит", склоняющая подростков к самоубийству. Ее участники делились несколькими хэштегами, отсылающими к так называемым "группам смерти", которые стали причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Смертельно опасный "флешмоб" захватил Индию, Бангладеш и многие другие страны мира.



При этом официально подтвержденных данных о смерти подростков из-за участия в "игре" нет.

