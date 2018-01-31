Суд посадил антимайдановца Топаза на восемь лет

Киевский районный суд Харькова признал виновным антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем Mazda-6, и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такой приговор объявила коллегия судей во вторник.



При этом обвинение настаивало на 15 годах с конфискацией имущества.