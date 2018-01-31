Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата на пост главы государства сообщил, что не видел "кремлевский список" минфина США, но пошутил, что ему "обидно" в него не попасть.



Генеральный директор компании "Ашманов и партнеры", эксперт в сфере информационных технологий и доверенное лицо Путина Игорь Ашманов спросил действующего главу государства о его отношении к списку, заметив, что в нем нет самого Путина. "Обидно, слушай", - под смех зала пошутил президент, имитируя кавказский акцент.



Переходя на серьезный тон, он признался: "Я не видел этого документа, я не видел ни список, ни каких-то предложений". "С утра, правда, меня коллеги проинформировали об этом", - уточнил Путин.



"Вероятно, кто-то из фигурантов этого списка поперхнулся утренним кофе, если это происходило в Калифорнии или в Лондоне, но среди коллег - доверенных лиц я только что слышал вопросы, как попасть в этот список, как получить это отличие?" - поддержал шутливый тон Путина Ашманов.



"Что касается тех, кто в Калифорнии или в Лондоне, что у нас в народе говорят: в дом надо все тащить, в дом, нечего там в калифорниях рассиживаться", - под смех и аплодисменты зала ответил президент России.



При этом он выразил уверенность, что нужно больше думать о собственной стране, чем о "кремлевском списке" США, потому что "собака лает, а караван идет". "Что я хочу сказать в целом по этой тематике, не по этому списку ["кремлевский список" США], а по этой тематике: нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранения, образования, обороноспособностью", - заявил он.



По мнению Путина, "тогда придет осознание того, что никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие нет". "Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом - собака лает, а караван идет", - призвал он.



По словам российского лидера, американский документ наносит вред международным отношениям в целом. "Это, безусловно, недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", - признался Путин.



Однако он назвал полной глупостью сворачивание отношений РФ и США до нуля, подчеркнув, что Москва будет терпеливо выстраивать отношения с Вашингтоном настолько, насколько готовы сами Соединенные Штаты.



"Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию, мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона - американская, в данном случае", - заявил глава государства. "Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить - чего они хотят. Мы знаем, чего мы хотим: мы хотим выстраивать долгосрочные, стабильные, основанные на международном праве отношения", - добавил Путин.



Он также подчеркнул, что Москва пока воздержится от ответных шагов. "Мы ждали этого списка и, не буду скрывать, готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов", - сказал глава государства под аплодисменты зала.



"Но мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке, говорят, какие-то еще фамилии с какими-то еще звездочками. Надо с этим разобраться, как это будет все происходить", - предупредил Путин.



По словам президента, РФ, несмотря на проявляемое терпение по многим вопросам, не будет бесконечно сдавать позиции. "Все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно", - заявил он в ходе встречи.



Путин напомнил, с чего началась антироссийская кампания в мире. "Началось-то давно - как только начали на ноги вставать, как только разобрались с террористами на Кавказе, еще тогда все было: борьба за мнимую демократию, где там представители "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) воевали, там их начали защищать всякие правозащитные движения", - заключил он.

