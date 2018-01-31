МИД РФ: встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" в Мюнхене прорабатывается

Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) в Мюнхене 16 февраля прорабатывается. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.



"Да, такая встреча прорабатывается", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.



Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщал, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предложил провести следующую министерскую встречу в "нормандском формате" 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

