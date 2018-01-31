В КНДР опубликовали доклад о нарушении прав человека в США в 2017 году

Северокорейский Институт по изучению международных вопросов подготовил и опубликовал доклад о нарушении прав человека в США в 2017 году. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК, приведя некоторые выдержки из этого доклада.



В документе, получившем название "Белая книга", отмечается, что США "выдают себя за защитника демократии и защитника прав человека", однако "не могут скрыть свою отвратительную сущность главного нарушителя прав человек". Авторы доклада указывают на статистику различных правонарушений в США, однако при этом в сообщении ЦТАК не указано, какие конкретно источники были использованы для составления доклада.



Так, в нем приводятся сведения о числе лиц, совершивших уголовные преступления, а также людей, употребляющих марихуану, и данные о смертности по причине злоупотребления наркотиками. В частности, указывается, что в 2017 году было совершено порядка 61 тыс. преступлений, связанных с оружием, жертвами которых стали около 15,5 тыс. человек, а жертвами злоупотребления зельем становятся в среднем 90 человек в день. Кроме того, отмечается, что в Соединенных Штатах каждые 89 секунд хотя бы одна женщина становится жертвой сексуального притеснения или насилия.



Северокорейский доклад указывает и на некоторые экономические показатели, в том числе данные о безработице в США, числе бездомных, а также граждан, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе лечение. Так, как пишет ЦТАК со ссылкой на Белую книгу, количество лиц без определенного места жительства выросло более чем на 10% по сравнению с 2015 годом, до 554 тыс. человек. "Количество людей, которые болеют, но не могут лечиться из-за нехватки денег, достигает 50 млн с лишним человек", - говорится в сообщении. В докладе отмечается, что из-за гриппа умерли 36 тыс человек, туберкулеза - 40 тыс, астмы - 150 тыс.



Отдельный раздел в докладе, судя по материалу ЦТАК, посвящен назначению на ответственные посты богатых людей, а также тому, что "в США не существует подлинная свобода слова и выражения". "Общая сумма капиталов чиновников выше (уровня) заместителей министра нынешней администрации составляет $14 млрд", - пишет ЦТАК. В документе также говорится, что "расовая дискриминация и человеконенавистничество - это серьезная проблема социального строя США", причем, как считают авторы доклада, эта ситуация усугубилась после прихода к власти президента Дональда Трампа.



США неоднократно обвиняли КНДР в систематическом нарушении прав человек. Так, в октябре прошлого года Вашингтон ввел санкции в отношении ряда северокорейских организаций и физических лиц, обосновав это решение нарушением прав человека и цензурой, которые американская сторона выявила при подготовке спецдоклада по этому вопросу. Госдеп США тогда отмечал, что "нарушения режимом КНДР прав человека остаются одними из самых ужасных в мире".

