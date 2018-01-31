На Украине появилось первое за два года подозрение на дифтерию

Из Луганской области поступило сообщение о подозрении на дифтерию у одного из пациентов, однако диагноз еще не подтвержден лабораторно. Об этом заявил на брифинге 30 января победитель конкурса на должность директора Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита, передает "Гордон".



По его словам, в течение 2017 года в Украине не было зарегистрировано ни единого случая дифтерии.



"В 2018 году у нас есть одно сообщение о подозрении на дифтерию у пациента в Луганской области. К счастью, пока этот диагноз не подтвержден лабораторно. Но в связи с тем, что уровень охвата вакцинацией от дифтерии остается низким, риск развития заболеваемости и развития вспышек достаточно высок", – заявил Курпита.



Он уточнил, что на сегодняшний день в Украине есть 900 доз противодифтерийной сыворотки, полученные Минздравом в качестве гуманитарной помощи.



"В 2018 году Минздрав впервые за длительный период выделил 40,2 млн грн на покупку именно сывороток… Это должны быть сыворотки не только против дифтерии, но и против ботулизма, против столбняка, а также для лечения других болезней с серьезными последствиями", – сказал Курпита.

