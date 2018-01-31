ЕС против антироссийских санкций

Европейский союз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Об этом заявил во вторник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, комментируя распространенный Минфином США "кремлевский список". "Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - сказал он. По словам Мишеля, между ЕС и Россией существует ряд разногласий, но необходимо "открыть диалог" между сторонами,...

...чтобы построить стратегические и плодотворные отношения и чтобы иметь возможность "управлять разногласиями". "РФ и ЕС, мы заплатим высокую цену, если не будем гарантами стабильности", - подчеркнул он, отметив, что "необходимо говорить не только о вопросах, которые возникают на восточных границах Евросоюза, но и о том, что происходит на южных границах Евросоюза".



Министерство финансов США опубликовало открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более. Всего в списке имена 210 человек. Данный список не является санкционным, подчеркивают в минфине, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.

