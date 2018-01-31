Постпред Франции при ООН заявил Трампу о приверженности Парижа иранской ядерной сделке

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме подтвердил приверженность Парижа выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также готовность обсуждать вопросы, связанные с баллистической программой Тегерана. Об этом дипломат заявил журналистам во вторник по возвращении из поездки в Вашингтон в составе делегации Совета Безопасности всемирной организации.



По словам Делаттра, иранская проблематика была "одной из центральных тем" в разговоре с главой американской администрации. "Я напомнил позицию Франции, которая состоит в том, что мы сильно привязаны к СВПД, но также очень обеспокоены другими вопросами, поэтому настроены самым лучшим образом заняться вопросами баллистических ракет и другими региональными вопросами", - сказал Делаттр.



Он уточнил, что официальные лица США не предоставили каких-либо подробностей относительно новых мер, которые планируют принять на площадке ООН в отношении иранской ракетной программы. "Мы немного знаем об американских приоритетах в этом вопросе, не было названо сроков или подробностей", - отметил постпред Франции.



В июле 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Ранее в этом месяце Трамп заявил, что США прекратит свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения.



Дипломаты стран - членов Совбеза, включая постпреда РФ при ООН Василия Небензю, нанесли в понедельник официальный визит в Вашингтон, в ходе которого встретились с Трампом. Главными темами беседы были сотрудничество в сфере безопасности, ситуация вокруг КНДР, действия Ирана на Ближнем Востоке, прекращение сирийского конфликта, а также борьба с терроризмом.

