Apple вдвое сократит объем производства iPhone X

Компания Apple приняла решение в два раза сократить планируемый объем производства смартфона iPhone X в первом квартале 2018 года из-за недостаточно высокого спроса на устройство. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на письмо Apple поставщикам компонентов для смартфона. Ранее Apple планировала, что с января по март текущего года будет выпущено около 40 млн iPhone X, однако слабые продажи смартфона в рождественские каникулы на рынках США, Китая и Европы вынудили компанию из Купертино пересмотреть план и сократить производство до 20 млн устройств.



Как отмечает издание, это решение Apple может ощутимо ударить по ее поставщикам и принести им миллиардные убытки. Кроме того, сравнительно невысокий спрос на представленный осенью смартфон, ставший самым дорогим в истории Apple, может повлиять и на планы компании по расширению числа моделей смартфонов с OLED-дисплеями.



Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам четвертого квартала прошлого года. К такому выводу пришли в компании Canalys, по данным которой в конце 2017 года в мире было продано 29 млн iPhone X, из них 7 млн устройств было реализовано в Китае. В Canalys отмечали, что продажи iPhone X показали хороший результат с учетом высокой цены устройства, хотя зафиксированный объем оказался ниже прогнозов аналитиков.







