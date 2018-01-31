Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн. долларов

Знаменитый голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер продал свой гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2015 года выпуска за 2,5 миллиона долларов, сообщает TMZ.com.



По данным издания, покупателем автомобиля бывшего губернатора Калифорнии стал известный автодилер Оби Океке по прозвищу Doctor Bugatti, который рассчитывает выгодно перепродать машину "Железного Арни".



В прошлом году это же издание сообщало, что Океке продал Bugatti Grand Sport Convertible 2012 года американскому боксеру Флойду Мейвезеру за 3,3 млн долларов.



Поклонники Шварценеггера в соцсетях строят догадки относительно причин, по которым их кумир решил расстаться с одним из самых быстрых автомобилей в мире, разгоняющимся с места до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,5 секунды.



Некоторые фанаты актера высказывают мнение, что в столь преклонном возрасте у Шварценеггера отпадает потребность в быстрой езде, а другие предполагают, что у Арни возникли финансовые проблемы, пишет VladTime.







