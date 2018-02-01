Вейпы обвинили в разрушении ДНК и провоцировании рака

Пар, генерируемый вейпами, при вдыхании вызывает поражение ДНК. А это повышает риск рака, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на открытие генетиков из Медицинской школы Нью-Йоркского университета. Был проведен эксперимент, в рамках которого на протяжении трех месяцев подопытные мыши дышали испарениями электронных сигарет с содержанием никотина.



У животных в итоге появилось больше повреждений ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря, чем у контрольной группы животных, дышавших чистым воздухом. Плюс, у грызунов из основной группы из-за воздействия испарений поврежденная ДНК восстанавливалась хуже обычного.



Правда, исследователи оговариваются: испарения электронных сигарет все равно содержат меньше канцерогенных веществ, чем дым табачных продуктов. Но у любителей вейпов риск рака в любом случае выше по сравнению с некурящими людьми. Более того, как показывает практика, регулярное употребление вейпа нередко провоцирует переход на обычные сигареты.

