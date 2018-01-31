Чиновник "Киевводоканала" за взятку разрешал выброс в канализацию ядовитых веществ

В Киеве на взятке задержали чиновника "Киевводоканала". Об этом сообщает портал "Киев оперативный" со ссылкой на Нацполицию.



Полицейские установили, что руководитель одного из структурных подразделений АО "Киевводоканал" через своих посредников организовал дополнительный способ заработка денег, за которое предусмотрена уголовная ответственность.



За определенное вознаграждение он "закрывал" глаза на правонарушения и не принимал мер административного воздействия в отношении субъектов хозяйствования.



В частности, по неначислению штрафных санкций за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.



Отмечается, что чиновник и его посредники получили неправомерную выгоду на общую сумму 173 тысяч гривен. Часть неправомерной выгоды получили в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой 140 000 гривен, а часть в виде денег - 33 тысячи гривен. Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

