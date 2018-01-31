Радикалы во Львове бросили дымовую шашку в зал, где проходила лекция о Холокосте

Украинские радикалы попытались сорвать во Львове лекцию о Холокосте, бросив в зал, где она проходила, дымовую шашку. Об этом во вторник сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.



"Антисемитизм на грани террора. Вчера, во Львове во время лекции о Холокосте, которую читала глава исследователь Шоа Hellen Andronatiy, человек в маске бросил в зал дымовую шашку. Нападение произошло в книжном магазине. Человек был в маске. Он не смог прорваться в сам зал, так как было очень много людей, стояли на лестнице и в проходе", - написал он в Facebook.



Полиция Львова проводит проверку по факту инцидента, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.



"Сведения об инциденте внесены в реестр, проводится проверка", - сказала она.



Международный день памяти жертв Холокоста по решению ООН отмечается 27 января с 2006 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Освенцим в Польше, где были убиты более 1,1 млн человек, из них около 1 млн евреи. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.



Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

