Трамп выступит в Конгрессе с первым ежегодным обращением

В среду, 31 января 2018 президент США Дональд Трамп выступит с первой ежегодной речью перед обеими палатами Конгресса (парламента США). Его выступление должно начаться в 4:00 утра по киевскому времени.



Об этом сообщает Радио Свобода.



По данным журналистов, в своем выступлении Дональд Трамп коснется вопросов экономики, национальной безопасности, инфраструктуры, торговли и иммиграции. В Белом доме заявили, что темой президентского выступления является "построение безопасной, сильной и гордой Америки".



Это будет первая подобная речь Трампа с момента вступления в должность президента США в январе 2017 года. Пока неизвестно, будет ли упомянута в нем Россия и возможные новые санкции против российских физических и юридических лиц из "кремлевского доклада".

