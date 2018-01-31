Сомнительные люди: банк может не отдавать деньги без справки о доходах

История такова. Мой кореш решил купить машину в автосалоне. Платить надо было через банк. У него как раз закончился депозит. Но ни перевести деньги на текущий счет, ни оплатить машину по безналу, ни даже забрать свои деньги из банка другу не удалось. Банк требует показать источник происхождения денег, которые были размещены на счету пять лет (!) назад. Попытка обратиться за помощью к юристам и «фальшивосправочникам» сразу «запахла» дополнительными расходами.



Требование Нацбанка “анализировать и отчитываться по рисковым операциям клиентов ежедневно” появилось еще в начале сентября прошлого года, когда вступили в силу постановления НБУ №42 и №43.



Если коротко, то банки заставили требовать от клиентов доказательства, что средства, которые они вносят или снимают, заработаны легально. В принципе, и раньше банки были обязаны следить за операциями на сумму, превышающую 150 тыс. грн., и по каждой такой транзакции отчитываться перед Государственной службой финансового мониторинга и НБУ.



Борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем, стала головной болью Украины в начале 2000-х, когда мы узнали аббревиатуру FATF, попали в черный список этой международной организации и даже ненадолго под санкции, затем приняли все требуемые от нас законы и начали имитировать их исполнение.



Несколько лет подряд ответственные органы пытались выучить, чем борьба с грязными деньгами отличается от уклонения от уплаты налогов. В итоге, говоря словами Маршака, “медведя лет пяти учили, как себя вести, но, видно, воспитатели напрасно время тратили!”.



Спустя 15 лет после установления в Украине системы финмониторинга никто так и не слышал, чтобы с помощью прописанных FATF рецептов были пойманы торговцы оружием, наркобароны и даже крупные коррупционеры. Классические “трафареты” у нас не работают. Зато политические клише – пожалуйста.



Вместо реальной борьбы с легализацией преступных доходов финмониторинг привлекли к “расследованию преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения”. Почему-то не удивляюсь, что, по данным самого ведомства, “с мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд. грн.”. Кстати, где эти фантастические суммы? Можно ли их потрогать? Вопрос смешной и риторический.



Все разговоры о “пороге” суммы, с которой начинаются проверки (на сегодня – 150 тыс. грн., а обещают поднять до 300 тыс. грн. в связи с девальвацией), утратили смысл, ибо банкам предоставили возможность самостоятельно определять суммы “в зависимости от потенциального риска операции”. Особенно, если обнаружено “несоответствие суммы операции финансовому положению клиента”



Не стоит обманываться цифрой в 300 тыс. грн. Изменили и другие лимиты. Ювелиров хотят обязать стучать на клиентов при покупках на сумму свыше 40 тыс. грн. Страховщикам следует проводить проверку человека при выплатах более 30 тыс. грн. А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн.

Но то ли деньги преступной клики Януковича оказались виртуальными, то ли дела в нашей стране идут не настолько хорошо, как рапортует власть (подозреваю, что “два в одном”), однако было решено заняться и простыми гражданами тоже. Не давать, так сказать, спуску счастливым обладателям теневых доплат и мелкого нелегального бизнеса. Почему мелкого? Потому что крупные “рыбы” имеют свои (или дружественные) банки, где им не задают дурных вопросов. А сами придумывают, как объяснить НБУ ту или иную транзакцию своих достопочтенных клиентов.Что ж касается простых маленьких украинцев, как мой приятель, которые зарабатывали и тут и там, дабы жить прилично и кормить семью “не хуже, чем другие”, то им теперь грозит “аццкий геморрой”. А таких, по данным министра социальной политики Андрея Ревы, очень много – из 26 млн. трудоспособных украинцев официально трудоустроены лишь 16 млн.Если раньше банки проверяли граждан, лишь когда они приносили наличные на счет и делали это формально (кто же откажется от лишней “инвестиции”), то с осени прошлого года они получили приятное право не отдавать деньги клиентам без подтверждающих документов.Причем все разговоры о “пороге” суммы, с которой начинаются проверки (на сегодня – 150 тыс. грн., а обещают поднять до 300 тыс. грн. в связи с девальвацией), утратили смысл, ибо банкам предоставили возможность самостоятельно определять суммы “в зависимости от потенциального риска операции”. Особенно, если обнаружено “несоответствие суммы операции финансовому положению клиента”.У моего приятеля официальная зарплата – около 5 тыс. грн. Денег на счету было намного больше. И не важно, что счет был открыт задолго до новых требований НБУ. Без доказательства, что эти деньги заработаны легальным путем, банк отказывается их отдать.Не помогло и обращение к юристам. Ну, пришел в банк вместе с корешем и высокооплачиваемый адвокат. Говорит банкирам, мол, такие требования банков незаконные, депозит моего клиента размещен до вступления в силу новых требований Нацбанка, вы не имеете права требовать документы для подтверждения финансового состояния.“Иди в сад, – ответили адвокату в банке. – Нам надо ежедневно отписываться в НБУ. Любое подозрительное движение, и НБУ нас штрафует. Поэтому, пардон, но вашего клиента мы уже засветили в качестве сомнительной операции. Пусть собирает справки или идет в суд. Но суд тоже потребует доказательства, что деньги, положенные на депозит пять лет назад, были заработаны честно. А не на продаже наркотиков, оружия или проституции. Кстати, какая у вашего клиента была зарплата пять лет назад?”.Так и поговорили. Машину мой друг не купил. И теперь не знает, как ему вытащить деньги из банка. Банк в свою очередь великодушно предложил переоформить вклад еще лет на пять. За невысокий процент. Так как ныне высоких процентов по депозитам больше нет. Они в пределах арифметической погрешности. Мы же в Европу идем, а там ставки низкие. Правда, и кредиты там дешевые, а у нас дорогие. Но это отдельная тема.Понятно, что власть истерически пытается “детенизировать” экономику и заставить работодателей платить официальные заработные платы. Минимум которых регулярно повышается. И тем самым оторвать свою долю через налоги. Но какое отношение это имеет к борьбе с отмыванием “грязных денег”? Когда все понимают, что деньги большей части населения – не грязные, а теневые. А это “две большие разницы”.Смею всех разочаровать: дальше будет еще хуже. Недавно Минфин презентовал проект расширения субъектов первичного финмониторинга (учреждений, которые обязаны проверять своих клиентов). К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам и юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты, налоговых консультантов, риелторов, торговцев за наличные ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, а также лиц, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению деятельности или управляют юридическими компаниями. Юристов и нотариусов.Правда, было обещано повысить “порог” операций, подлежащих проверке, со 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн. Не из человеколюбия, а потому что инфляция и сокращение штатов в госорганах, а оставшимся перерабатывать вал доносов от “субъектов первичного финмониторинга” все сложнее.Но не стоит обманываться цифрой в 300 тыс. грн. Изменили и другие лимиты. Ювелиров хотят обязать стучать на клиентов при покупках на сумму свыше 40 тыс. грн. Страховщикам следует проводить проверку человека при выплатах более 30 тыс. грн. А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн.Тем временем юрист, к которому обращался мой друг и который не смог договориться с банком, нашел контору, которая за нескромное вознаграждение готова выдать поддельную справку о доходах пятилетней давности, очень похожую на настоящую. Адвокат со своей стороны обещает договориться с банком, что тот примет такую справку без лишних вопросов. Естественно, услуга также не бесплатная.Осталось уточнить, не встрепенется ли фискальная служба и не заставит ли бедолагу, уже попавшего в “ощип”, заплатить налоги прошлых лет, согласно справке о фиктивных доходах? Друг уже “разведывает”, сколько стоит решение этого вопроса и останутся ли после всего хоть какие-то деньги на его депозите.