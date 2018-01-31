Faсebook запретил рекламу криптовалют и ICO

Социальная сеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO).



Новые правила, говорится в официальном блоге Facebook, запрещают рекламу финансовых продуктов и услуг, «которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения».



Запрет на рекламу криптовалют и ICO распространяется на Instagram, а также сеть Audience Network, размещающую рекламные объявления в сторонних приложениях.



Facebook займется выявлением и удалением такой рекламы и просит пользователей сообщать о случаях нарушения новых правил.



Новые правила являются частью постоянной работы по улучшению достоверности и безопасности нашей рекламы и направлены на то, чтобы мошенникам было еще сложнее получать прибыль от присутствия на Facebook.



Власти многих стран в последнее время принимают меры по регулированию рынка криптовалют. Так, Китай решил резко ограничить майнинг (добычу) биткоинов, а Южная Корея запретила любые транзакции криптовалют с анонимных банковских счетов.



На фоне этих решений курс биткоина — наиболее известной криптовалюты — в январе резко снизился. Если в середине декабря биткоин вплотную подошел к отметке в 20 тысяч долларов, то в январе он дважды опускался ниже 10 тысяч долларов.



По данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, ранним утром 31 января биткоин подешевел до 9850 доллара, однако затем начал расти. По состоянию на 10:00 мск, биткоин торгуется по 10039 доллара.

