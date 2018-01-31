Суд перенес заседание по делу Януковича на 7 февраля

Оболонский районный суд города Киева перенес заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 7 февраля из-за командировки адвокатов обвиняемого.



Соответствующее решение было принято на заседании в среду. "Объявить перерыв до 10.00 7 февраля", - огласил решение председательствующий судья Владислав Девятко.



При этом на заседании прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко расценил данную ситуацию как очередной срыв судебного заседании со стороны защиты В.Януковича. В связи с этим он попросил суд рассмотреть вопрос по обращению в центр правовой помощи о предоставлении обвиняемому бесплатного государственного адвоката.



В свою очередь председательствующий судья указал, что поведение стороны защиты свидетельствует о нарушении разумных сроков рассмотрения данного уголовного производства. Он напомнил, что суд уже неоднократно просил адвокатов В.Януковича заранее планировать командировки.



В.Девятко также обратил внимание, что суду предоставлен билет, подтверждающий отбытие в командировку адвоката Виталия Сердюка, но нет подтверждений факта командировки адвокатов Андрианы Фозекош и Богдана Биленко, а также нахождения на больничном адвоката Игоря Федоренко.



В то же время судья подчеркнул, что в данном процессе суд старается обеспечить соблюдение всех возможных прав обвиняемого В.Януковича, и поэтому "вынужден объявить перерыв".



Согласно графику, ещё одно заседание должно было состояться на этой неделе 1 февраля.

