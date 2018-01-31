Эксперты предсказали скорое падение биткоина

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — может еще упасть, по меньшей мере, до 7,5 тысячи долларов за единицу, но затем возможен рост более чем вдвое от нынешних уровней, при условии исчезновения паники, связанной с госрегулированием криптовалют, следует из слов опрошенных РИА Новости экспертов.



Биткоин ранее в среду обрушивался на 10% и снова опустился ниже 10 тысяч долларов — от декабрьских максимумов в 20 тысяч долларов. Инвесторы обеспокоены рядом новостей. Так, ранее в январе со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck было украдено криптовалют NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.



Помимо этого, со вторника в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, ранее в январе появлялись новости и о планах усиления контроля в Китае — так, в СМИ появилась информация, что финансовые власти страны пытаются запретить платежным системам обслуживать криптотрейдеров.



"Речь идёт про продолжающуюся коррекцию после бурного роста валюты в 2017-м, особенно в последнем квартале. В глобальном плане, рубеж в 10 тысяч не сильно отличается от 11 тысяч и 9 тысяч, кроме определенной психологической составляющей. Если посмотреть на международный масштаб, думаю, основное влияние продолжает оказывать происходящее в Южной Корее", — заявил член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.



Экономист-обозреватель Максим Блант оптимистичен. "Те, кто покупал биткоины до середины прошлого года, чтобы заработать на росте, предпочли зафиксировать прибыль, а там посмотреть, что дальше будет. Не думаю, что мы уйдем ниже 7,5-7,6 тысячи долларов. Но покупать имеет смысл уже сейчас: потенциал падения 25% (и к этому надо быть готовым), потенциал роста — более 100%. Это не исключает вероятности падения "в ноль", но она невелика", — предупредил он.



По мнению Дворянкина, рост биткоина может возобновится, но для этого должен быть хороший стимул на рынке. "Например, Китай даст послабление, или в той же Корее все успокоится и можно будет продолжать спокойно работать, пусть и по новым правилам", — привел он пример.

