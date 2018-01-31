Луценко сообщил, что отдых на Сейшелских островах оплатил его сын

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что место для зимнего отпуска, который он с семьей провел на Сейшелских островах, выбрал его сын, который оплатил перелет.



"Для тех, кто переживает за мои расходы на отдых. В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный "медовый месяц" на потом. В 2018 году у нас с Ириной – 30-летие совместной жизни. Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



По словам генпрокурора, место отдыха "в теплых краях" выбирали его сын Александр Луценко вместе с невесткой Анастасией.



"Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", - сообщил Ю.Луценко.



"У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе", - добавил генпрокурор.



Также Ю.Луценко отметил, что в декабре 2017 года оплатил материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс грн.



"Я счастлив обоих этих вложений: в свою семью и в помощь людям", - добавил он.



Ранее журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщили, что зимний отпуск семьи генпрокурора Ю.Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тыс. евро. Отмечается, что семья Луценко (сам генпрокурор, его жена – народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовали две виллы с видом на океан в дорогом отеле Сейшел Four Seasons Resort на острове Мае.



В начале января 2018 года генпрокурор Ю.Луценко и его супруга - представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировали подарок от сына Александра Луценко в неденежной форме стоимостью 170 тыс. грн.



У Ю.Луценко два сына: Александр, 1989 г. р., Виталий, 1999 г. р.

