Луценко сообщил, что отдых на Сейшелских островах оплатил его сын

Луценко сообщил, что отдых на Сейшелских островах оплатил его сын

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что место для зимнего отпуска, который он с семьей провел на Сейшелских островах, выбрал его сын, который оплатил перелет.

"Для тех, кто переживает за мои расходы на отдых. В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный "медовый месяц" на потом. В 2018 году у нас с Ириной – 30-летие совместной жизни. Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По словам генпрокурора, место отдыха "в теплых краях" выбирали его сын Александр Луценко вместе с невесткой Анастасией.

"Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", - сообщил Ю.Луценко.

"У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе", - добавил генпрокурор.

Также Ю.Луценко отметил, что в декабре 2017 года оплатил материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс грн.

"Я счастлив обоих этих вложений: в свою семью и в помощь людям", - добавил он.

Ранее журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") сообщили, что зимний отпуск семьи генпрокурора Ю.Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тыс. евро. Отмечается, что семья Луценко (сам генпрокурор, его жена – народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовали две виллы с видом на океан в дорогом отеле Сейшел Four Seasons Resort на острове Мае.

В начале января 2018 года генпрокурор Ю.Луценко и его супруга - представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировали подарок от сына Александра Луценко в неденежной форме стоимостью 170 тыс. грн.

У Ю.Луценко два сына: Александр, 1989 г. р., Виталий, 1999 г. р.